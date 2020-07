Sanremo: alla libreria “La Fenice” la presentazione del libro “La conchiglia dell'isola delle correnti” di Paola Forneris e Marisa Fogliarini

Ieri si è tenuta alla libreria “La Fenice - libri antichi e moderni” in piazza Muccioli la presentazione del libro “La conchiglia dell'isola delle correnti” di Paola Forneris, illustrata da Marisa Fogliarini, Edizioni “Zem”.



“È una fiaba moderna che ha per tema l'amicizia rivolta principalmente ai bambini. Una storia nella quale due conchiglie incontrano nel loro viaggio per mare creature marine diverse: balene, squali, piovre, pesci luna, gamberi e diventano amici con tutti” dichiara l'autrice.



L'evento, al quale hanno presenziato le autrici e il regista Piero Farina, ha visto la presenza di un folto pubblico di tutte le età. In questa occasione è stata inaugurata l'esposizione delle illustrazioni opera dell'artista Marisa Fogliarini.

La mostra resterà aperta sino al 18 agosto e sarà possibile visitarla negli orari di apertura della libreria.