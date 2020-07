Analisi favorevoli per le analisi dell'Arpal, si può fare il bagno ai Sogni d'Estate (Imperia), a Diano Marina e Costarainera

Esito favorevole per le analisi sui campioni suppletivi prelevati nei tratti Ospedale Barellai (Costarainera, Imperia), Foce Torrente San Pietro (Diano Marina, Imperia), Sogni d'estate (Imperia) che dunque tornano conformi.

L'aggiornamento della situazione acque di balneazione in Liguria alla mattina di domenica 19 luglio vede, dunque, sui 380 tratti in cui è suddivisa la costa regionale per l'estate 2020, 376 conformità, un tratto non conforme (Inizio Scogliera, Rapallo) e tre sui quali vige un'ordinanza di chiusura preventiva disposta dal sindaco totale (Seconda Traversa Olivo, a Portovenere e Manarola Lo Scalo, a Riomaggiore-La Spezia) o parziale (Foce Rio Lasca-Finale Ligure-Savona).