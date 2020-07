Imperia: con il vento in poppa proseguono le attività del circolo "Tavola a Vela La Rabina A.S.D.” (foto e video)

Abbiamo intervistato Angelo Tolosano, Presidente ed insegnante dello storico circolo "Tavola a Vela La Rabina A.S.D.” di Oneglia.



Il Circolo, che è collocato nella meravigliosa cornice della spiaggia “La Rabina”, da decenni è un punto di riferimento per gli appassionati di Windsurf ed offre occasioni di divertimento per tutti, dai principianti di tutte le età ai più esperti, di uno degli sport più amati in Liguria.





Di seguito le dichiarazioni che ci ha rilasciato il Presidente: "Non siamo un circolo a scopo di lucro ed organizziamo una scuola per ragazzi ad un prezzo molto modico. Fino a 18 anni il costo della tessera è di 50 euro e di 60 euro per il corso. Tantissimi ragazzi frequentano la nostra scuola che viene portata avanti da due, tre istruttori, compreso il sottoscritto".