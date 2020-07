Sanremo: strisce pedonali in via Padre Semeria e strada Tre Ponti. I ringraziamenti di due lettori all'amministrazione comunale

Due cittadini, Pasquale De Rosa e Alberto Savona, scrivono per ringraziare l'amministrazione comunale di Sanremo per le strisce pedonali in strada Tre Ponti e in via Padre Semeria.



"Buongiorno gentile Redazione, - scrive De Rosa a nome dei residenti - scriviamo per ringraziare dei lavori fatti su strada Tre Ponti, in merito alla correzione della segnaletica stradale orizzontale delle strisce pedonali.

L'appello rivolto all'assessore Avv. Massimo Donzella tramite il vostro giornale, ha avuto in breve tempo riscontro positivo. Pertanto cogliamo l'occasione per ringraziare l'assessore Donzella e gli uffici comunali, ora è possibile attraversare la strada in sicurezza".