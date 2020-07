Sanremo: intitolazione di una via a Paolo Borsellino, il parere di un nostro lettore

“Buongiorno, ho appreso che probabilmente verrà intitolata una via o una piazza della nostra Sanremo ai giudici Falcone e Borsellino. Sicuramente il Consiglio comunale la voterà a stragrande maggioranza come è giusto che sia”. Lo scrive il nostro lettore Massimo Crespi, in relazione alla proposta di Fratelli d'Italia, di intitolare una via, una piazza o un parco a Paolo Borsellino e agli agenti della sua scorta, uccisi insieme al magistrato nella strage di via d'Amelio. (QUI)

“Attenzione però che non faccia la stessa fine dell'intitolazione al 'dimenticato' poeta Gin De Stefani. Grandi e solenni furono le assicurazioni da parte dei consiglieri comunali, poi una inutile guerra tra rioni, quindi il silenzio che copre ogni cosa. Per i due paladini della giustizia, speriamo in una sorte più benigna. Comunque vada noi aspettiamo ancora che qualche anima buona si ricordi anche dei poeti”.