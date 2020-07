Sanremo 2003: a Villa Nobel una mostra dedicata al premio Nobel imperiese Giulio Natta

Nel 2003 in occasione del centenario della nascita dell'imperiese e Premio Nobel per la Chimica Giulio Natta, la Provincia aveva organizzato una mostra a Villa Nobel. Il dott. Giovanni Lotti, Presidente della Commissione di gestione di Villa Nobel, con lungimiranza mi aveva coinvolto. Ed ora a 17 anni di distanza, il video che avevo realizzato, ci farà rivivere quell'evento, grazie al dott. Lotti, accompagnandoci a visitare virtualmente la mostra. Ringrazio il dott. Giovanni Lotti, per la stima e l'amicizia, che ci lega da lunga data, sin dal 1980, da quando ero direttore di stazione a Telesanremo. Ricordo la bella manifestazione nel 1983 che aveva organizzato con oltre 20 premi Nobel e i reali di Svezia. Una grande manifestazione, che avevamo anche registrato con Telesanremo.

Purtroppo con l'alluvione del 1998, tutto il materiale registrato di quella straordinaria cerimonia, organizzata al teatro Ariston di Sanremo, realizzata dall'Azienda Autonoma di Soggiorno con il Comm. Carlo Poletti, e il dott. Govanni Lotti, è andato distrutto.

Il video è disponibile anche al link: https://vimeo.com/439131565