Sanremo: il Festival a marzo potrebbe anticipare il Corso Fiorito a febbraio? Ipotesi al vaglio dell’amministrazione

Lo spostamento del Festival di Sanremo 2021 a inizio marzo provocherà a cascata, una serie di cambiamenti nel canonico calendario primaverile del Comune. Tra le manifestazioni che più di tutte rischiano un ‘trasloco’ di data c’è il Corso Fiorito, solitamente in programma nei primi giorni di marzo.

L’ipotesi al vaglio dell’amministrazione è quella dell’anticipo a febbraio. Una scelta dettata da una doppia motivazione: da un lato colmare il vuoto lasciato dal Festival, dall’altro l’impossibilità di posticipare i ‘carri’ a cavallo tra marzo e aprile per non perdere le produzioni floricole tipiche della manifestazione.

L’anticipo del Corso Fiorito è cosa concreta? Al momento no, è solo un’idea, ma a Palazzo Bellevue si sta lavorando proprio in quella direzione, come confermano anche le dichiarazioni dell’assessore al Turismo, Alessandro Sindoni: “È un’ipotesi che abbiamo ventilato, non si può andare troppo avanti con i fiori, a febbraio abbiamo le nostre peculiarità che sono nel loro momento clou, a fine aprile rischieremmo di non averne”.