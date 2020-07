Cna, "Pensioni, aumenti possibili se c'è il supplemento"

“Chi pensa che una volta tagliato il traguardo della pensione il suo importo debba essere considerato ‘per sempre’, rivalutazioni a parte, sbaglia. Non tutti lo sanno ma i pensionati che continuano a lavorare, o cominciano nuovi lavori, possono conquistare uno o più supplementi di pensione. Il pensionato lavoratore, infatti, è soggetto al versamento della contribuzione obbligatoria, e dunque a successivi incrementi.”, dichiara il Direttore Provinciale del Patronato Epasa-Itaco, Luciano Vazzano.

Un rimedio non male in tempi di assegni pensionistici sempre più bassi, grazie alle carriere discontinue e a scarsi contributi, fra l’altro in picchiata anche per il futuro. Rimedio che potrebbe interessare anche molti autonomi che pure sono andati e vanno in pensione con importi tradizionalmente non altissimi.

E conclude Vazzano, “Il diritto, in realtà, non si matura automaticamente ma è soggetto a requisiti stabiliti dalla legge. Occorre fare domanda e, dopo il 2012, esso si calcola con il sistema contributivo. Per stabilire se si ha diritto al supplemento di pensione, controllare i propri requisiti e fare successiva domanda, è bene rivolgersi a professionisti come gli operatori del Patronato Epasa-Itaco della CNA della Provincia di Imperia: una consulenza mirata, infatti, è necessaria per capire in quale direzione muoversi e quindi procedere nella richiesta.”

A chi spetta

Il supplemento di pensione spetta ai titolari di pensione, anche supplementare, iscritti: