Taggia: lutto per la morte di Leonardo Genduso, padre dell'ex sindaco Vincenzo

E’ deceduto, a 94 anni, all’Ospedale di Imperia Leonardo Genduso, padre dell’ex Sindaco di Taggia Vincenzo. I funerali si svolgeranno lunedì prossimo alle 16:30 nella chiesa parrocchiale di Nostra Signora degli Angeli, a Piani di Cipressa, dove Genduso si era ritirato a vivere, dopo una lunga carriera come segretario comunale nei comuni della Valle Argentina.

Lui stesso, con la collaborazione della nuora Valeria Lanteri, vice preside dell’Istituto Comprensivo di Taggia, e moglie di Vincenzo, aveva raccontato, in tre libri (All’antu,O’ponti ranni, Nne profunni abbissi), il percorso di una vita, cominciata in uno sperduto paese della provincia di Palermo.

Leonardo Genduso era nato a Castellana Sicula, paese delle Madonie nel 1925. Dopo gli studi magistrali e quelli universitari, ed una breve esperienza come insegnante elementare, vinse il concorso come segretario comunale.

Il 20 gennaio del 1960 ottenne la sua prima nomina in provincia di Imperia. Il prefetto di allora destinò il giovane funzionario, arrivato col Treno del Sole ed una valigia, al Comune di Montalto Ligure. Leonardo Genduso passò poi al Comune di Badalucco e dopo un ennesimo concorso divenne segretario generale del comune più importante della Valle Argentina: Taggia.

Ovunque “Narduzzu”, come lo chiamavano in Sicilia da bambino, si fece apprezzare per la sua solerzia, la sua umanità, la sua grande preparazione culturale e amministrativa. Grande fu la sua soddisfazione quando nel 2007, il figlio più giovane, Vincenzo divenne, a capo di una lista civica, Sindaco, di quella stessa Taggia, che lui stesso aveva servito fino al 1981. Lascia, oltre ai figli Giuseppe e Vincenzo, la moglie Gioacchina “China” a cui, nel novembre 2006, dedicò una delle sue struggenti poesie.”Ancor fanciulla ti conobbi, avvolta sol di tenerezza. Viso soave, occhi sorridenti, capelli scuri, ricci.China la bruna ti chiamavan”