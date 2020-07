CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, sabato 18 luglio

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Politeama di Diano Marina



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Aspettando la riapertura delle sale si può vedere QUI l'attuale programmazione del Roof dell'Ariston in streaming



Centrale (tel. 0184 597822)

Chiuso

Tabarin (tel. 0184 597822)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- TORNARE – ore 21.15 – di Cristina Comencini - Con Giovanna Mezzogiorno, Vincenzo Amato, Beatrice Grannò, Clelia Rossi Marcelli, Marco Valerio Montesano, Alessandro Acampora – Drammatico/Thriller - "Anni Novanta, Napoli. A seguito della morte del padre, la quarantenne Alice torna dall'America dopo una lunga assenza. Alice e la sorella decidono di vendere la casa di famiglia, ma occorre svuotarla dagli oggetti di una vita. Inaspettatamente, Alice scopre che la casa è abitata da una ragazza giovane e bellissima. Con lei inizia un dialogo intenso e promettente, come il legame che si crea con Marc, un uomo affascinante e gentile incontrato alla commemorazione del padre. Intorno ad Alice prende forma un mondo nuovo, intrigante e pericoloso, che apre squarci sul suo passato e sulla sua esistenza…”

Voto della critica: **



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo

- CENA CON DELITTO - KNIVES OUT - 21.30 – di Rian Johnson - con Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon (II) – Azione/Drammatico - "Il film è la trasposizione cinematografica dell'omonimo album del ‘Boss’ Bruce Springsteen. Il documentario vede il cantautore statunitense all’esordio alla regia, in quella che è un'esibizione in piena regola e lo vede interpretare i tredici brani dell'album, insieme a un'intera orchestra, nel fienile della sua dimora…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- L'INGANNO PERFETTO - 21.15 – di Bill Condon - con Helen Mirren, Ian McKellen, Russell Tovey, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Jim Carter - Drammatico - "Il genio della truffa Roy Courtnay non riesce a credere alla sua fortuna quando incontra online la benestante vedova Betty McLeish. Mentre Betty gli apre le porte della sua casa e della sua vita, Roy rimane sorpreso scoprendosi affezionato alla donna: quella che sarebbe dovuta essere una truffa veloce e rapida si trasforma in un percorso da funambolo, il più infido della sua vita…”

Voto della critica: ***





Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- I MISERABILI – ore 21.15 – di Ladj Ly- con Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djibril Zonga, Issa Perica, Al-Hassan Ly - Drammatico - "Stèphane è una nuova recluta della squadra anticrimine che controlla il quartiere; nella sua prima giornata lo accompagneranno Chris, una ‘testa calda’, e Gwada, che ha da sempre vissuto nel quartiere e cerca ora di portare l’ordine. La scomparsa di un leone dal circo gipsy porterà scompiglio nella fragile armonia tra gruppi religiosi, bande malavitose e ragazzini in rivolta…”

Voto della critica: ***

VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Chiuso







