Test sierologici sui poliziotti, Traverso (Siap): "Sempre più paradossale la gestione della sorveglianza sanitaria in Liguria

“Sempre più paradossale la gestione della sorveglianza sanitaria Covid19 per i poliziotti liguri”. Lo dichiara il segretario regionale del Siap Roberto Traverso a proposito dei test sierologici.

“Ma è possibile che ci sia voluto l’intervento del SIAP per far capire che una settimana per dare il consenso ai test sierologici in un periodo di ferie meritatissime inciderebbe sicuramente sulla possibilità di effettuare un monitoraggio serio?

Mentre in Italia sono stati fatti già quasi 50 mila test sierologici ai poliziotti, in Liguria ci si inventa di tutto e di più per cercare di farne il meno possibile.

Siamo di fronte ad una Regione che sta condizionando l’apparato istituzionale pubblico al punto di annichilire coloro che hanno responsabilità istituzionali importanti per la tenuta della funzionalità di attività fondamentali per garantire servizi strategici come quelli connessi al mantenimento dell’ordine e la sicurezza pubblica e soprattutto la prevenzione e repressione dei reati attraverso l’attività investigativa”.