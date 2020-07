Coronavirus, nessun nuovo caso al principato di Monaco. I contagiati restano 109

Nessun nuovo caso positivo al Covid-19 è stato rivelato nel Principato di Monaco sabato 18 luglio.

Sono quindi ancora 109 le persone colpite dal coronavirus. Non ci sono ulteriori guarigioni. Il numero totale di persone guarite ammonta ancora a 98.

Non ci sono più pazienti ricoverati in ospedale in relazione al Covid-19 al CHPG. Sei persone sono ancora seguite dal Centro di monitoraggio domestico che supporta dal punto di vista medico le persone con pochi sintomi che sono invitate a confinarsi nelle loro case.Va notato che non tutte le persone sottoposte a test e ricoverate sono residenti nel Principato.