Come adattare un'auto per disabili accessoriandola con ogni comfort

Per una persona disabile la possibilità di spostarsi riveste un ruolo di fondamentale importanza sia per quanto riguarda la possibilità di condurre un auto che per quella di venire trasportato. La qualità di vita di un portatore di handicap motorio risente notevolmente della dipendenza da altre persone che può contribuire a creare malumore e depressione.



La possibilità di potersi muovere con mezzi adattabili alle proprie esigenze, garantendo anche adeguate prestazioni di comodità consente ai soggetti disabili di esaudire un innato senso di libertà. L'azienda Olmedo spa è una ditta che da 70 anni si occupa della produzione di veicoli modificati per il trasporto di persone diversamente abili, con la finalità di rendere i loro viaggi il più possibile confortevoli e sicuri.

Indice

Modificazioni su auto per disabili Opzioni offerte a disabili per il loro trasporto

Modificazioni su auto per disabili

I veicoli forniti di tetto alto panoramico rappresentano uno dei principali punti di forza della ditta Olmedo, che ha progettato questa modifica senza la necessità di interventi particolarmente invasivi sul mezzo. Tra le varie modifiche mirate al trasporto disabili, è disponibile una linea di allestimenti chiamata "Free Family Generation", comprendenti soluzioni manuali, semi-automatiche e automatiche, per personalizzare il veicolo secondo le proprie esigenze.



Nella versione XL viene offerta la possibilità di trasportare fino a 7 persone (in assenza del disabile) oppure 5 persone (con disabile a bordo), tenendo conto dello spazio occupato dalla carrozzella. Il rivoluzionario sistema "Flexi Ramp", un'esclusiva brevettata da Olmedo spa, consente di caricare agevolmente la sedia a rotelle sul pianale dell'auto, mantenendo all'interno dell'abitacolo la massima comodità e spazi ampiamente fruibili. Ideale per il trasferimento di disabili non deambulanti, esso introduce concetti innovativi per dimensioni e spaziosità dell'abitacolo, imponendosi come un sistema rivoluzionario nel settore della disabilità trasportata.



Grazie alla sua struttura in resine strutturali iniettate particolarmente resistenti, il dispositivo risulta più leggero del 25% rispetto ai tradizionali pianali ribassabili e soprattutto privo di inclinazioni troppo ripide. Infatti la struttura ergonomica delle curve presenti sul pavimento e nelle curve laterali contribuisce ad agevolare qualsiasi spostamento del disabile. È presente un sistema di ripiegamento all'interno della rampa ("Easy Fold") con un sistema di fissaggio dei sedili a scomparsa che non incide minimamente sull'aspetto estetico degli interni.



Grazie al pianale ergonomico progettato appositamente per il trasporto disabili, la postura si mantiene sempre rispettosa della conformazione anatomica dei passeggeri. Le family car dotate di pianale ribassato offrono l'opportunità di trasportare fino a 5 persone (per alcuni modelli) e fino a 7 persone (per altri modelli), garantendo il giusto mix tra spazio e numero di posti disponibili.



Nella gamma Multispace sono disponibili veicoli compatti ed esteticamente eleganti, in grado di assicurare la massima facilità di accesso alla carrozzella e nello stesso tempo il più assoluto comfort per i passeggeri.

Opzioni offerte a disabili per il loro trasporto

L'esclusivo allestimento Up Front dedicato ad un veicolo, prevede la possibilità di accesso completamente autonomo del disabile che, una volta salito mediante la piattaforma mobile posteriore, riesce ad arrivare da solo fino al lato del conducente nella cabina di guida. È inoltre possibile per il disabile accedere a bordo in maniera indipendente.



Sono presenti speciali sedili rotanti, dotati di pratici sistemi di sgancio, che assicurano la massima sicurezza abbinata a un incredibile comfort. Considerato come una vera e propria rivoluzione nel settore della mobilità, l'allestimento Runner che Olmedo ha progettato specificatamente per migliorare lo stile di vita dei disabili, consiste nella presenza di un pianale ribassato per facilitare l'ingresso della sedia a rotelle in un abitacolo multispace per 9 passeggeri, oppure per 7 persone più un disabile.



L'allestimento Runner Olmedo è dotato di un'estrema versatilità d'impiego, ideale per il trasporto di carrozzelle anche di grandi dimensioni. L'esclusivo pianale "Flexi Curve" permette di posizionare la sedia a rotelle nell'apposita area di stivaggio, consentendo al disabile di assumere differenti posture in relazione alla direzione di marcia e alla visuale.



In qualsiasi stato di posizionamento si trovi la rampa d'accesso, la sua movimentazione è talmente pratica da garantire la massima interattività tra il disabile trasportato e i suoi trasportatori. Un'altra interessante modifica progettata da Olmedo è quella relativa ai sistemi di risalita a bordo "Turny" e "Carony", compatibili con la maggior parte delle vetture in commercio e che possono agevolmente sostituirsi all'impiego di pedane oppure di pianali ribassati.



Si tratta di sistemi intelligenti (Turny) in grado di offrire un sicuro inveicolamento del disabile mediante una base robotizzata che, in alcune soluzioni (Carony) evitano perfino il trasferimento delle persone dalla carrozzella al sedile.



È infatti presente un dispositivo traslante che consente il trasferimento automatico del disabile. Questi due sistemi operativi brevettati trovano impiego sia come soluzioni temporanee che definitive, su veicoli precedentemente allestiti per soggetti portatori di handicap motorio, per offrire loro l'opportunità di viaggiare nel massimo comfort.



Tutte le soluzioni proposte da Olmedo sono inserite in un progetto ad ampio raggio per una mobilità sostenibile, considerata da sempre uno dei principali obiettivi dell'azienda.