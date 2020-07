Coronavirus, sul treno due parenti di un positivo. Disagi a Brignole sul regionale veloce per Milano

Disagi sul regionale veloce diretto a Milano, questa sera. All'altezza di Brignole, il treno è rimasto fermo per circa un'ora per la presenza di due persone, un adulto e un minore, parenti di un positivo, proveniente dalla Toscana.



“La Polfer – ci spiegano da Rfi – ha individuato le due persone. Al contempo ha segnato nomi e cognomi dei passeggeri che sono stati in contatto con i due. I passeggeri sono stati fatti scendere e sono saliti su un altro treno”.



Quello di questa sera è solo l'ultimo dei disagi che i passeggeri dei treni hanno dovuto subire nelle ultime settimane. I convogli sono infatti spesso pieni, più della capienza. Inoltre molti passeggeri non indossano correttamente la mascherina, come obbligatorio.



Il presidente della regione Giovanni Toti ha dichiarato nei giorni scorsi di aver chiesto pubblicamente al Mit più convogli in virtù dell'aumento dei passeggeri in estate.