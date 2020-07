Puntata speciale oggi su Radio Onda Ligure 101, come sempre dalle 13 alle 14, dedicata al Comune di Diano Marina. Ospite il sindaco Giacomo Chiappori, che sarà in diretta dagli studi di Albenga per raccontare come sta procedendo sotto tutti i punti di vista questa strana estate 2020.

Sarà possibile seguire la trasmissione su tutte le frequenze in FM, ma anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la app "Radio Onda Ligure" dall’Apple Store o dal Google Play Store.