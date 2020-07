Coronavirus: diminuiscono i positivi in regione, in provincia di Imperia i casi sono 107

I dati forniti da Regione Liguria testimoniano un calo nel totale dei pazienti positivi al Coronavirus che al momento sono 1.163 per un totale di 10.050 casi dall'inizio dell'emergenza. Calano anche i positivi in provincia di Imperia, sono due in meno di ieri per un totale di 107.

Da ieri in regione si registrano tre nuovi decessi, uno dei quali all'ospedale di Sanremo (paziente di 91 anni).

I DATI

Totale tamponi effettuati: 167.677 (+1.464)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 10.050 (+8)

Totale casi positivi individuati da test di screening: 1254 (+9)

Totale casi positivi in pazienti sintomatici: 8.796 (-1)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1163 (-17)

Casi per provincia di residenza

Savona: 77

La Spezia: 26

Imperia: 107

Genova: 810

Residenti fuori regione/estero: 52

Altro/in fase di valutazione: 91

TOTALE: 1163

Ospedalizzati (28)

Asl1 9 (+1)

Asl2 4 (+1)

San Martino 0

Evangelico 0

Galliera 1

Gaslini 0

Asl3 globale 9 (+1)

Asl3 Villa Scassi 9 (+1)

Asl3 Gallino 0

Asl3 Micone 0

Asl 3 Colletta 0

Als4 globale 2 (+1)

Asl4 Sestri Levante 2 (+1)

Asl4 Lavagna 0

Asl5 3 (-1)

Isolamento domiciliare: 173 (+1)



Totale guariti (che risultano negativi in due test consecutivi): 7.323 (+22)

Decessi: 1.564 (+3 a Sanremo, Sestri Levante e Villa Scassi)

Sorveglianza attiva

Asl1 44

Asl2 68

Asl3 180

Asl4 74

Asl5 74

TOTALE: 440