Si svolgeranno il 20 e il 21 settembre le elezioni per la carica di sindaco e per il rinnovo dei consigli comunali. Lo ha disposto il Ministro dell'Interno Lamorgese

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, con un decreto emesso ieri, ha disposto che le consultazioni elettorali dirette dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali, sono fissate per domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre. Nello specifico domenica si potrà votare dalle ore 7.00 alle 23.00 e il lunedì dalle 7.00 alle 15.00. L’eventuale turno di ballottaggio invece, è stato fissato per domenica 4 e lunedì 5 ottobre.

Non si svolgeranno le elezioni per tutti quei comuni sciolti a causa dei fenomeni di infiltrazione e condizionamento mafioso e in cui la scadenza della durata del relativo scioglimento cada nel secondo semestre del 2020. Questo tipo di elezioni si svolgeranno in un turno straordinario che si terrà dal 15 ottobre e il 15 dicembre.