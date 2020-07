Sanremo: Flavio Oreglio ospite della rubrica #allecinquedellasera del Teatro Ariston

Flavio Oreglio, cabarettista, cantautore e scrittore, una vecchia conoscenza del Teatro Ariston di Sanremo, si racconta all'interno del contenitore Il dj non suona, rubrica delllo spazio web #allecinquedellasera in prima visione dalle 17 sul sito ufficiale del Teatro https://aristonsanremo.com e sul canale facebook ufficiale https://www.facebook.com/TeatroAristonSanremo.

Oreglio ripercorre la sua carriera in una bella intervista di Maurizio Ferrandini dove si parla di arte, musica, cabaret e scienza.

Innumerevoli i successi letterari di Oreglio che, sull'onda delle poesie catartiche, ha venduto più di due milioni di libri.

L'artista di Peschiera Borromeo ha anche all'attivo 8 album come cantautore e una serie di progetti che illustrerà oggi nella Premiere del programma che rimarrà on line su tutti i social e gli spazi ufficiali del teatro.

Flavio presenterà la realizzazione dell'archivio storico del cabaret italiano, idea che ha sviluppato nell'arco di un ventennio.

Il ritorno di un amico al Teatro Ariston che ci regalerà contenuti inediti in una puntata speciale a lui dedicata.