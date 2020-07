Cultura e natura per l'estate di Badalucco: il calendario eventi partirà sabato con il 'Book Festival'

Quella di Badalucco sarà un'estate che punterà su eventi culturali e a contatto con la natura. In queste ore la consigliera comunale con delega a turismo e manifestazioni Giuseppina Laigueglia ha reso noto il calendario degli appuntamenti in programma tra luglio e settembre (IL CALENDARIO COMPLETO LO TROVATE ALLEGATO IN FONDO ALL'ARTICOLO NDR).

Anche per questo borgo della valle Argentina, sarà un'estate anomala a causa del Covid. Poche risorse economiche disponibili e misure precauzionali restrittive (e onerose) hanno decimato la programmazione degli eventi nelle città più grandi, figuriamoci nei paesi più piccoli dove le casse comunali sono già state messe a dura prova per sostenere la popolazione durante la fase più acuta dell'emergenza sanitaria.

E' così che anche a Badalucco sono saltati gli appuntamenti di maggior richiamo: il Diffest, l'Invito al Vino e la Sagra dello Stoccafisso che festeggerà la 50ª edizione nel 2021. Nonostante questo l'amministrazione comunale si è impegnata a fondo per garantire una programmazione estiva, sfruttando le pieghe di bilancio.

Il primo evento per inaugurare l'estate badalucchese si terrà sabato, 18 luglio: Badalucco Book Festival. Sei appuntamenti con altrettanti scrittori, insieme al Club Unesco di Sanremo. Una rassegna che animerà il borgo fino ad agosto, in piazza 'U Ciazzà' dove interverranno: Morena Fellegara - Un pastis al bar Marco (18 luglio); Stefania Stefanelli - Una filastrocca per celebrare i 100 anni di Gianni Rodari (19 luglio); Alberto Pezzini - Il libraio (25 luglio); Achille Maccapani - Ventimiglia riviera dei fuochi (1° agosto); Bruno Bianchi - La tana di Bertrand (8 agosto); Gianmarco Parodi - Cave Canem (21 agosto).

La natura sarà l'altro filo conduttore per gli eventi estivi. L'amministrazione comunale grazie ai volontari ha già provveduto a far pulire e preparare i laghetti del paese e grazie all'associazione Cugini dei Sentieri, sono state programmate diverse escursioni guidate verso le mete più suggestive di questo territorio. Nel dettaglio: 5 agosto - Santuario della Madonna della Neve; 9 agosto - una conferenza con Fausto Amalberti che parlerà delle 'Memorie di Carta'; 20 agosto - Cappella di San Bernardo; 5 e 6 settembre - due giorni di bellezza, sabato con la proiezione di immagini nel Giardino du Prevostu e domenica con la salita a San Salvatore.

Oltre a questo ci saranno anche altri appuntamenti, per citarne alcuni: il 25 luglio, l'associazione Italia Russia porterà alcuni pittori stranieri a lasciarsi ispirare dagli scorci offerti dal paese; il 13 agosto il teatro dei burattini per grandi e piccini; il 15 e il 29 agosto, il cinema all'aperto, con un omaggio ad Alberto Sordi (quest'anno ricorrono i 100 anni della nascita) con la proiezione de 'I vitelloni' e 'Il marchese del grillo'; il 22 agosto, un concerto di beneficenza con il Maestro organista Silvano Rodi.