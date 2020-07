Sorgedil Isolamenti Acustici: gli specialisti dell’insonorizzazione

In una società sempre più caotica e frenetica anche il benessere acustico dentro casa è messo a repentaglio; quante volte ci capita di avere a che fare con vicini troppo rumorosi, o con il potente rombo delle motociclette che passando sotto casa fanno rimbombare tutte le finestre?

Sicuramente sono situazioni capitate almeno una volta ad ognuno di noi; quello che però non molti sanno è che esiste una soluzione concreta ed efficacie a tutto ciò: l'isolamento acustico. A questo punto della situazione corre in nostro aiuto Sorgedil Isolamenti Acustici, azienda specializzata in interventi di isolamento acustico, diretta dal titolare Vittorio Sorge che ci ha fatto testare con le nostre orecchie ciò che il suo team è in grado di fare.

Sorgedil, il leader nell'isolamento acustico delle abitazioni

L'azienda Sorgedil è in grado di effettuare interventi di isolamento acustico su diverse parti della nostra abitazione, basandosi sulle nostre esigenze personali.

È possibile commissionare interventi di isolamento acustico delle pareti, di modo tale da rendere non solo l'abitazione più protetta dai rumori circostanti, ma anche proteggere la propria privacy e intimità.

Inutile sottolineare che i materiali acustici adottati saranno assolutamente atossici per la salute di umani e animali che occupano l'abitazione; Sorgedil da svariati anni punta ad utilizzare solo materie innocue, ecosostenibile e resistenti alle fiamme.

Qualora dovessero verificarsi eventi atmosferici in grado di danneggiare l'intervento di isolamento effettuato, le potenziali polveri rilasciate nell'aria non saranno dannose per le nostre vie respiratorie.

È importante ricordare che eseguire lavori di isolamento acustico in maniera autonoma, senza l'aiuto e la guida di un professionista, può risultare solo un inutile spreco di denaro che non porta ad alcun risultato.

Il suono segue precise leggi di propagazione, e solo un operatore dotato di una completa formazione in merito è in grado di eseguire un lavoro di successo che possa resistere nel corso degli anni.

Sorgedil offre anche interventi mirati all'insonorizzazione dei soffitti, da cui possono provenire forti rumori dovuti al passaggio di elicotteri ed aerei a bassa quota; questo tipo di intervento si rivela particolarmente utile per coloro che abitano in zone aeroportuali o in prossimità di grandi ospedali e centri di cura, che necessitano continuamente di spostarsi per via aerea in caso di emergenza.

Successivamente troviamo gli interventi di isolamento acustico del pavimento normale ed in legno, che può essere causa di fastidio soprattutto quando si abita a piani sopraelevati. Ed all'ultimo posto, ma sicuramente non per importanza, troviamo le finestre antirumore.

La finestra è un punto molto fragile della nostra abitazione, che permette al rumore esterno di entrare facilmente anche all'interno causando numerosi fastidi. Questo tipo di fastidi possono essere riscontrati soprattutto in abitazioni poste in prossimità di grandi vie di passaggio o stazioni ferroviarie. Fortunatamente stiamo parlando di situazioni che Sorgedil si è già ritrovata a dover affrontare in passato, e che può fronteggiare nella stragrande maggioranza dei casi senza alcun tipo di problema. Ovviamente, qualora l'intervento non desse i dovuti risultati, l'azienda si impegnerà ad effettuare il rimborso.

Sorgedil: l'unica vera garanzia rischio zero - soddisfatti o rimborsati

Come vi abbiamo brevemente accennato in precedenza, Sorgedil mette le carte ben chiare in tavola prima di mettersi al lavoro, tutelando il cliente da qualsiasi tipo di rischio. Se l'intervento soddisfa le vostre aspettative, e riesce a ridurre in maniera notevole l'isolamento acustico, l'azienda sarà più che contenta di potervi tornare nuovamente utile in futuro.

Qualora però cause di forza maggiore ostacolassero il successo dell'insonorizzazione, non dovrete preoccuparvi, Sorgedil si impegnerà ad effettuare il rimborso completo. Questa politica di tutela del cliente, che ha lo scopo di mettere in primo piano il benessere della persona, piuttosto che il guadagno finale, ha permesso all'azienda di crescere ed espandersi a macchia d'olio.

Purtroppo, sono ancora presenti tante, forse troppe, imprese che non tutelano i propri clienti in alcun modo, evitando di assumersi la responsabilità per un risultato non raggiunto correttamente, e mandando di conseguenza in fumo i risparmi di una famiglia o una singola persona. L’unico modo per distinguersi in un mercato così sovraffollato e pieno di offerte è quello di offrire un servizio degno di nota, caratteristica sicuramente più unica che rara, che però abbiamo avuto il piacere di trovare in Sorgedil.

Sorgedil presenta SuonoStop® - l'innovazione dell'insonorizzazione domestica

L'evoluzione continua ci permette di migliorare la nostra vita sotto ogni punto di vista, e SuonoStop® si aggiunge a quelle innovazioni che difficilmente potranno venire dimenticate. Stiamo parlando di un sistema di insonorizzazione all'avanguardia, che riesce a insonorizzare le pareti dalle voci provenienti sia da altri abitanti del palazzo, che dagli stessi locali presenti nell'abitazione.

Ascoltare la musica mentre un altro membro della famiglia è impegnato nello studio o nel lavoro da casa non sarà più un problema, in quanto SuonoStop® fermerà la propagazione delle onde sonore, che dall'altra parte della parete saranno impermeabili. Anche le vibrazioni provenienti da dispositivi tecnologici, come cellulari o elettrodomestici, verranno contenute ed arrestate dalla diffusione in tutta la casa.

Sorgedil presenta Vibraless® - dissolve le vibrazioni

Con Vibraless® anche le vibrazioni più intense e durature diventeranno soltanto un lontano e spiacevole ricordo. A questo punto non ci stiamo riferendo solo alle vibrazioni provenienti da piccoli dispositivi o strumenti di lavoro, ma anche da quelle provenienti da autoveicoli di passaggio, aerei e molto altro ancora.

Questo tipo di vibrazioni sono molto intense, e a lungo andare possono generare gravi problemi al nostro apparato uditivo. Grazie all'innovazione di Sorgedil avremo la possibilità di evitare tutto ciò, godendoci il silenzio e la calma all'interno delle mura domestiche. Anche per l'utilizzo di questa tecnologia viene applicata la regola soddisfatti o rimborsati, che vi permetterà di riavere indietro quanto speso senza perdere neanche un centesimo; tuttavia noi l'abbiamo avuto la possibilità di provarla direttamente con le nostre orecchie, e ne siamo rimasti davvero sbalorditi!

Come rivolgersi a Sorgedil?

Il team di esperti in isolamento acustico Sorgedil non si tira mai indietro, qualsiasi sia la portata del problema da affrontare! Se anche voi desiderate contattare l'azienda per avere più informazioni o un preventivo basato sugli interventi di cui avete necessità, vi basterà avere a portata di mano uno smartphone ed una buona connessione Internet.

Collegandovi al sito ufficiale dell'azienda, troverete una sezione interamente dedicata ai contatti e preventivi. Potrete scegliere se effettuare direttamente una chiamata per ricevere consulenza, o chattare in tempo reale. La funzione chat, che abbiamo testato personalmente, si rivela essere estremamente efficacie. In pochi secondi verrete messi in contatto messaggistica con un operatore Sorgedil o direttamente con il titolare che sarà pronto a chiarire ogni vostro dubbio riguardante i servizi disponibili, le tempistiche e i costi.

Da non tralasciare anche la funzione dedicata ai preventivi istantanei, che ci permette di farci un'idea chiara su quanto arriveranno a costare gli interventi da noi necessitati. Utilizzarla è molto facile, una volta cliccato il tasto centrale vi ritroverete davanti a delle semplici domande riguardanti le vostre esigenze; arrivati a questo punto vi basterà selezionare quanto desiderato ed attendere un paio di secondi, dopodiché il vostro preventivo apparirà direttamente sullo schermo.

Tralasciando i lavori di isolazione acustica, che stando alle opinioni di altri clienti risultano essere impeccabili, non possiamo non sottolineare la velocità di risposta e assistenza di Sorgedil.

Dimenticatevi gli obsoleti sistemi di comunicazione che rendevano impossibile avere una conversazione a distanza, quest'azienda riesce a sfruttare la tecnologia a proprio vantaggio, con un conseguente e notevole beneficio anche della propria clientela.