Nuovo ristorante di Montecarlo ricerca 15 figure professionali, le selezioni anche a Ventimiglia

e-work spa, gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per grandi aziende e multinazionali, ha attivato una ricerca di 15 figure professionali per conto di Temakinho, la nota catena di ristoranti specializzati in cucina nippo-brasiliana, per la prossima apertura del ristorante di Monte Carlo, nel Principato di Monaco.