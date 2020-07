Sanremo: ripristinata la viabilità per Suseneo Superiore, ora Comune al lavoro per il muro di contenimento. Donzella: “Sforzo importante in tempi rapidi” (Foto)

Era il 4 giugno scorso quando una frana isolava 50 famiglie di Suseneo Superiore. La grande preoccupazione dei residenti ha visto la risposta del Comune di Sanremo che è intervenuto fin dai giorni immediatamente successivi lo smottamento per sistemare la strada e mettere in sicurezza la porzione di collina.

Negli ultimi giorni Palazzo Bellevue ha ultimato i lavori per il ripristino della viabilità e ora si può circolare in sicurezza. I lavori in somma urgenza hanno permesso di costruire un tratto di strada in cemento per unire le due parti agli estremi della frana. Nel terreno sottostante ora si vede la palizzata che preannuncia il resto dell’intervento: il muraglione di contenimento. Intanto la buona notizia per le 50 famiglie di Suseneo Superiore è il ritorno della viabilità regolare per il collegamento con la strada principale.

“Credo che ci sia piena soddisfazione da parte dei residenti anche perché nella zona - dichiara ai nostri microfoni Massimo Donzella, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Sanremo - la tempestività con la quale abbiamo agosto ha consentito di ripristinare in tempi ridottissimi il traffico veicolare, uno sforzo importante da parte dell’amministrazione. Siamo molto soddisfatti”.