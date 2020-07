Sanremo: lunedì prossimo incontro tra i commercianti del mercato e l'Amministrazione per parlare dell'8 agosto

E’ stato fissato per lunedì prossimo un incontro tra i commercianti del mercato ambulante e l’Amministrazione comunale per trovare un’alternativa alla chiusura totale dell’8 agosto, in occasione della Milano-Sanremo.

La decisione è stata presa nelle ultime ore, dopo quella del Comune matuziano al termine della riunione con la Polizia Municipale e la Rcs per capire come poter affrontare la giornata di sabato 8 agosto. I commercianti sperano ancora che si possa comunque fare il mercato, anche se non ci sono ancora idee specifiche sul come.

Molto dipenderà anche dal Dpcm che verrà emanato a livello governativo. Non è infatti da escludere che, nel caso in cui ci siano delle modifiche in merito, il mercato possa tornare alla sua classica sede. Non sarà semplice ma i mercatali non si danno per vinti. Sicuramente la decisione finale arriverà dalla riunione di lunedì.

Intanto è confermato che gli stessi commercianti sono moderatamente soddisfatti di come si stanno svolgendo gli affari sul lungomare Calvino. Viene registrato un lieve calo delle vendite, dettato più dalla situazione economica attuale, più che per il luogo dove si svolge il mercato.