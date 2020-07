Sanremo: grande partecipazione domenica scorsa per il passaggio delle consegne del Lions Club Host

Passaggio delle cariche e la cerimonia di investitura per l'entrata di tre nuovi soci, domenica scorsa al Roof Garden del Casinò per il Lions Club Sanremo Host.

Presenti all'importante evento il Governatore del Distretto 108 Ia3, Senia Seno, e l'immediato Past-Governatore Erminio Ribet, il Cerimoniere Distrettuale Sara Damico Mujà, il Presidente del Lions Club Sanremo Matutia Gianni Ostanel, il Past-Presidente di Circoscrizione Vincenzo Palmero, il Past-Presidente di Zona Danilo Papa, Chiara Aprosio la nuova Presidente del Distretto Leo 108 Ia3 e la Presidente del Leo Club Sanremo Rossella Gazzolo.

Presenti anche numerosi Officers Distrettuali, soci del Club con familiari e ospiti. Tra gli invitati alla serata che concludeva l'anno sociale 2019-2020 del Lions Club Sanremo Host, anche il Comandante della Polizia Municipale, Claudio Frattarola, al quale nel corso della serata è stata offerta la Bandiera Italiana, che a causa della pandemia, non si era riusciti a consegnare il 17 marzo scorso, in occasione della festa Nazionale del Tricolore.

Il passaggio delle cariche per tutti i Lions Club, è un evento molto speciale e molto importante, perchè con la consegna simbolica della ‘Campana e del martello’ al nuovo presidente, gli viene affidato il compito di guidare il club per un periodo di 12 mesi, tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo. La Cerimonia di domenica, organizzata dal Presidente Roberto Pecchinino del Lions Club Sanremo Host, in collaborazione con il segretario Vincenzo Benza, il Cerimoniere Domenico Frattarola e il 1° vicepresidente Giancarlo Buschiazzo, ha avuto l'adesione e partecipazione di molti soci con familiari e ospiti, rispettando le norme previste per la sicurezza anti Covid. Molto commovente, è stata la sfilata delle bandiere con gli inni dedicati in onore al Presidente del Lions International il coreano Jung-Yul Choi, alla Comunità Europea e l'inno di Mameli, cantato da tutti i presenti.

Dopo i saluti e la lettura del codice dell'etica lionistica, il cerimoniere ha comunicato l'intenso programma della serata, ed ha iniziato con la Cerimonia di investitura di tre nuovi soci. Alla presenza del Governatore del Distretto 108 Ia3 Senia Seno, dell'immediato Past-Governatore Erminio Ribet e del Presidente del Club Roberto Pecchinino, sono entrati ufficialmente nel Lions Club Sanremo Host il dott. Giorgio Guillard, il Cav.Uff. Salvatore Napoli e il dott. Domenico Prevosto. Dopo le presentazioni dei candidati fatta dai rispettivi padrini (Emanuele Ghiringhelli, Domenico Frattarola e Vincenzo Benza), è stata letta dai candidati la formula di impegno per entrare in Lions Club.

Con la spillatura fatta dal PDG Ermnio Ribet, con l'accensione di una candela rossa (simbolo di continuità e di una nuova luce nelle file di un Lions Club) e con la consegna dei certificati firmati dal Presidente Internazionale e dal Presidente del Club, i soci Guillard, Napoli e Prevosto sono entrati ufficialmente nella grande famiglia del Lions International che vanta oltre 1.440.000 soci nel mondo, con Lions Club in 211 nazioni. il Lions Club Sanremo Host, è oggi con 62 soci effettivi, il Club con il più alto numero di soci Lions del Distretto 108 Ia3, ed è anche quello più anziano, per essere stato tra i primi Lions Club d'Italia. Grazie all'impegno del primo socio e fondatore, l'indimenticabile Duca Guido Orazio Borea D'Olmo, il 3 dicembre 1955, nasce ufficialmente il Lions Club Sanremo.

Ai nuovi soci Lions, il Presidente del Club ha consegnato al dott. Giorgio Guillard, al Cav.Uff. Salvatore Napoli e al dott. Domenico Prevosto, il guidoncino del Club, il Gilet Lions (la divisa che contraddistingue un Lions, quando opera come volontario, per realizzare opere umanitarie e sociali) e la tessera di appartenenza al Lions Club Sanremo Host. Grande soddisfazione da parte di tutte le autorità lionistiche e dei soci del Club, che hanno riservato ai tre nuovi soci, una calorosissima e affettuosa accoglienza.