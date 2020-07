Sanremo: finanziati i lavori di ripristino per strada Valloni Tasciaire, il Comune parteciperà al 50%

Sono stati finanziati con l'ok della giunta matuziana i lavori per il ripristino di strada Valloni Tasciaire, franata lo scorso novembre per via delle abbondanti piogge. L'amministrazione ha approvato il cofinanziamento dell'opera per un importo di 125 mila euro a carico del Comune e altrettanti che spetteranno ai residenti trattandosi di strada privata consortile.

Il via libera ai lavori arriva dopo mesi di incontri e trattative tra residenti e amministrazione durante i quali la mediazione ha portato al massimo finanziamento pubblico possibile in caso di lavori che interessano strade private. Palazzo Bellevue, quindi, parteciperà finanziando il 50% dell'opera.

Il Comune, per mano del sindaco Alberto Biancheri e dell'assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella, ha supportato i componenti del consorzio fino ad arrivare all'impegno economico grazie al quale sarà possibile il ripristino totale della viabilità.

Ora non resta che attendere il via ufficiale ai lavori.