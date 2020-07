Il Lions Club Sanremo Host ha consegnato il 'Melvin Jones Fellow' a Giorgio Paganini e Gianni Mascelli (Foto)

In occasione della serata del passaggio delle cariche, organizzata domenica 12 luglio nella terrazza del Roff Gardene del Casinò, il Presidente del Lions Club Sanremo Host Roberto Pecchinino, accompagnato dal Governatore Senia Seno e dal PDG Erminio Ribet, del Distretto 108 Ia3, hanno consegnato due ‘Melvin Jones Fellow’ la pìù alta onorificenza che il Lions International concede ad una persona Lions o non Lions, che si contraddistingue per atti umanitari, sociali e culturali a beneficio del prossimo: il ‘Melvin Jones Fellowship’.

La ‘Melvin Fellowship’, che prende il nome dal fondatore del Lions Clubs International, è una onorificenza e non un premio ed è stata creata per dare il più alto riconoscimento alla dedizione delle singole persone al servizio umanitario. Il ‘Melvin Jones Fellow’, è stato consegnato al Dott. Giorgio Paganini, con la seguente motivazione: “Si consegna la più alta Onorificenza del Lions International al Dott.Giorgio Paganini, socio del Lions Club Sanremo Host, per aver svolto con grande spirito Umanitario, nel reparto di Rianimazione in Terapia Intensiva il ruolo di anestesista-rianimatore, durante l'emergenza Covid-19. Il Dott. Giorgio Paganini è stato per il nostro Club il simbolo di tutti i medici che erano in prima linea, pronti a sacrificarsi per il bene del prossimo”.

Il ‘Melvin Jones Fellow’, è stato consegnato, anche al socio Dott. Gianni Mascelli Presidente dell'Associazione ”Cuori in Movimento”, la nuova onlus della città dei fiori per la prevenzione cardiovascolare. L’associazione si rivolge a tutti i cittadini che desiderano fare un percorso di prevenzione, in particolare a coloro che stati colpiti da una malattia cardiaca e sono stati poi curati con terapia medica, interventistica o cardiochirurgia. Per il Presidente Gianni Mascelli, la onlus nasce da un suo sogno personale, un sogno che parte dalla Sua grande esperienza per essersi occupato quotidianamente e per tanti anni di persone affette da una malattia cardiaca acuta.

La motivazione che ha determinato l'assegnazione dell'Onorificenza, è stata letta dal Presidente Roberto Pecchinino: “Al Dott. Gianni Mascelli, perchè dopo aver concluso la sua esperienza ospedaliera ha continuato, a seguire tutte quelle persone che prima li vedeva e curava da un letto dell'ospedale, ed oggi con l'associazione ‘Cuori in Movimento’ non solo ha non ha mai abbandonato i suoi pazienti, ma li sta aiutando ha superare e a recuperare con il movimento la forma fisica e a rinforzare il sistema cardiovascolare. Inoltre durante le settimane caratterizzate dall’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, si è impegnato alla ricerca a livello internazionale causa la forte carenza di mascherine, indispensabili per medici e infermieri per far sì che possano lavorare nella più totale sicurezza. L'idea del dottore e presidente dell'associazione Giovanni Mascelli ha trovato grandissime adesioni tra cui anche i Lions Club della Zona, il motto era «Contribuisci con noi ad aiutare i nostri angeli in ospedale e alla vittoria su questo nemico della nostra salute”.

Con la consegna dei Melvin Jones Fellow, che è la più alta onorificenza Lions, ai medici Dott. Giorgio Paganini e al Dott. Gianni Mascelli, si è contribuito a dare prestigio al Lions Club Sanremo Host e a valorizzare il motto del Lions International "WE Serve - dove c'è bisogno, lì c'è un Lions".