I cantieri sull'Autostrada dei Fiori in programma dal 20 al 26 luglio: chiusura notturna per il tratto tra Imperia Ovest e Taggia

Ecco i cantieri che potrebbero creare rallentamenti al traffico sui tronchi A6 (Torino/Savona) e A10 (Savona/Confine di Stato) di nostra competenza.

Tronco A10 – Savona – Ventimiglia - Confine di Stato



Chiusura tratta Imperia Est – Imperia Ovest

Per veicoli provenienti da Savona e diretti a Ventimiglia

Dalle 22:00 di venerdì 24 luglio alle 06:00 di sabato 25 luglio



Chiusura tratta Imperia Ovest – Arma di Taggia

Per veicoli provenienti da Savona e diretti a Ventimiglia

Dalle 22:00 di lunedì 20 luglio alle 06:00 di martedì 21 luglio



Chiusura tratta Arma di Taggia –Imperia Ovest

Per veicoli provenienti da Ventimiglia e diretti a Savona

Dalle 22:00 di martedì 21 luglio alle 06:00 di mercoledì 22 luglio

Direzione Italia

Tra Pietra Ligure e Finale Ligure: dal km 64+400 al km 62+990 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta, per lavori di adeguamento galleria Bracciale, dal 20/07/2020 al 24/07/2020.





Tronco A6 – Torino-Savona

Direzione Torino

Tra Savona e Altare dal km 116+800 al km 114+400, chiusura della corsia di emergenza e marcia, per adeguamento e rinforzo viadotto Lodo, dal 04/12/2019 al 30/04/2021.