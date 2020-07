Ventimiglia: controlli sui treni in Francia e ritardi dei treni, il consiglio di un nostro lettore

Un nostro lettore, Mauro Bartolozzi, ci ha scritto per dare un consiglio in relazione ai controlli della polizia francese sui treni:

“Tutti i giorni i treni partono in orario per la Francia e poi, al controllo a Mentone, accumulano dei ritardi per gli extracomunitari nascosti. Mi domando: perchè la polizia francese non fa questi controlli a Ventimiglia prima della partenza del treno e fa salire le persone solo da poche porte? Penso che in questo modo si possa eliminare i ritardi che procurano non pochi problemi ai lavoratori. Non mi si dica poi che la gendarmeria francese non può venire in Italia a fare controlli perché, se non sbaglio, tempo fa facevano controlli insieme alla polizia italiana sul mercato del venerdì”.