Diano Marina: incuria e degrado al cimitero cittadino, le considerazioni dell'ex sindaco Elio Novaro

Elio Novaro, ex vice sindaco di Diano Marina e nostro lettore, ci ha scritto per segnalare l’incuria al cimitero cittadino:

“Vorrei consigliare agli amministratori di Diano di fare una visita al cimitero cittadino. Si renderebbe conto dell'incuria generale che, specie negli ultimi tempi, regna sovrana. Sporcizia ovunque e numeroso il fogliame esistente da tempo in ogni viale. Eppure pare che il cimitero sia quotidianamente presidiato dal personale preposto. Stessa situazione, se non peggiore, al cimitero degli inglesi, dove sono sepolti anche illustri personaggi che in un lontano passato hanno contribuito a fare la storia del Regno Unito. In questo campo hanno trovato sepoltura anche cittadini dianesi le cui tombe vengono accudite nel continuo da parte dei propri famigliari. L'amministrazione comunale si faccia carico di riportare i luoghi del riposo eterno ad una situazione dignitosa nel minor tempo possibile alfine di rendere meno squallida alla cittadinanza la definitiva dimora dei propri congiunti”.