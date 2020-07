Castelvittorio: alla scoperta dell'antica ricetta per fare il famoso "Turtun" di Castè

Tenuta segreta sin dall'anno mille, finalmente davanti alla telecamera di Roberto Pecchinino, viene svelata l'antica ricetta tramandata oralmente dalla madre alla figlia e dalle nonne alle adorate nipotine: il segreto per fare il "Turtun" di Castelvittorio. La sig.ra Mina, in dialetto "castelluzzo", ci svela tutti segreti e i preparativi per capire e gustare "virtualmente" il Turtun, spiegato anche ai "furesti". Non mancate alla prossima sagra del "Turtun" di Castelvittorio.

Il video è visibile anche al link: https://vimeo.com/433422464