Taggia, convocato per giovedì 23 luglio il consiglio comunale. Tra i punti all'ordine del giorno gli aiuti ai commercianti in seguito all'emergenza Covid-19

Convocato il Consiglio Comunale di Taggia alle ore 18.30 di giovedì 23 luglio. Tra i punti all’ordine del giorno c’è la verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza o alle attività produttive e terziarie nonché alla determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato. L’approvazione del regolamento generale delle entrate tributarie , non tributarie, della tassa sui rifiuti e dell’imposta Imu.

Sul fronte degli aiuti ai cittadini poi, si discuteranno le pratiche relative all’adozione di misure di sostegno alle attività commerciali in merito all’emergenza dovuta al contagio da coronavirus. Si discute anche del progetto relativo alla realizzazione di un deposito connesso ad un fabbricato destinato a frantoio, di un fabbricato destinato ad attività commerciali e direzionali, nonché quello per la demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico di altri due fabbricati. In ultimo c’è anche la proroga della convenzione di segreteria tra i comuni di Taggia e Rocchetta Nervina.

Qualora non si dovesse raggiungere il numero legale il civico consesso si riunirà in seconda convocazione venerdì 24 luglio sempre alle ore 18.30