A ‘2 ciapetti con Federico’ Simone Baggioli annuncia: “Con la nuova legge puntiamo ad eleggere un consigliere di FI in provincia di Imperia”

La prossima sarà una settimana molto importante sotto il profilo politico. Martedì è infatti in programma la seduta del consiglio regionale chiamato a votare la nuova legge elettorale. Il testo sarà già affrontato venerdì, sabato e domenica dalla Commissione competente.

“Innanzitutto, se come sembra sarà cancellato il listino, aumenteranno i seggi in provincia di Imperia da tre a quattro – ha detto a ‘2 ciapetti con Federico’ il Commissario provinciale di Forza Italia Simone Baggioli - Noi puntiamo all’elezione di almeno un consigliere, che potrebbe poi diventare anche assessore, e ad una percentuale a doppia cifra. Sarebbe un risultato molto importante per il nostro partito che arriva purtroppo da momenti molto bui, con vecchie percentuali non in linea con la storia del nostro partito”.

Durante l’intervista Baggioli ha poi parlato dei contatti avuti con Claudio Scajola, in merito ad un suo coinvolgimento con i progetti di Forza Italia, e della posizione che il partito assumerà mercoledì prossimo quando in consiglio comunale a Sanremo sarà discusso il bilancio.

Guarda il video integrale:

Vi invitiamo inoltre a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico

"2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it