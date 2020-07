Sanremo: Festival dei Boschi 2020, la festa a San Romolo e al suo territorio

Cominciamo a scoprire il territorio dove si svolge il Festival dei Boschi l’8 e 9 agosto prossimi a San Romolo.



Spiegano gli organizzatori: "Non solo a San Romolo perché sia il sabato pomeriggio sia la domenica mattina partiranno dal Prato rispettivamente due escursioni e due escursioni. Il sabato alle ore 17.00 le destinazioni sono Monte Caggio e Monte Carparo.

Accompagna e fa da guida nell’escursione al Caggio l'esperta faunistica Valentina Borgna: si arriva al Caggio attraverso un ombroso bosco di castagni e sulla vetta ci sono i resti di un antico castellaro di epoca preistorica. La guida escursionistica e naturalistica Antonella Piccone guida l’escursione per monte Carparo del sabato: si va dal Prato fino a colle dei Termini e da lì attraverso il saliscendi con vista fino alla Francia sino a monte Carparo; nel percorso si possono incontrare diverse pietre di confine.

La domenica, con partenza alle 9.00 si ripete la guida al Carparo con la guida escursionistica e naturalistica Angela Rossignoli. Si aggiunge anche l’escursione più lunga a monte Bignone con la guida escursionistica e naturalistica Rudy Valfiorito con pranzo al sacco e rientro nel primissimo pomeriggio.

Le escursioni richiedono la classica attrezzatura base da montagna. Sono aperte ad adulti e bambini dagli 8 anni in su accompagnati: la passaggiata al Caggio e al Carparo sono di difficoltà E con un dislivello di circa 300 mt., mentre la salita a Bignone ha un dislivello di 470 mt.. A causa delle restrizioni per il Covid, i posti sono limitati e, quindi, si consiglia vivamente di prenotare in anticipo la propria escursione preferita.

In collegamento con il Festival dei Boschi 2020 sarà presente anche l’Associazione ‘ Riviera dei Fiori Outdoors’ con un’escursione in bicicletta aperta ai soci al tramonto con rientro previsto per unirsi allo spettacolo e alla musica serali (telefonare a 320 0375820).

All’interno della scoperta del territorio il sabato dalle 18.00 ci sarà una coinvolgente presentazione della flora locale da parte degli esperti di lungo corso Natalino Trincheri e Pierangela Fierro, mentre alle 16.00 della domenica sarà ancora Rudy Valfiorito a presentare piante alimentari, officinali e medicamentose secondo la tradizionale formula del ‘ giro del prato’ , cioé a partire dalla scoperta di erbe che si possono raccogliere a pochissimi metri dal prato stesso.

Grazie alla collaborazione con il Consorzio forestale di monte Bignone, tutta la giornata della domenica sarà possibile visitare, lasciarsi interrogare e interrogare una mostra fotografica sugli ultimi 100 anni del Prato di San Romolo grazie alla presenza di qualche residente; sarà anche possibile lasciare testimonianze di ricordi personali legati all’area di San Romolo, Borello, Bevino e monte Bignone.

Alla mattina alle 11.30 della domenica un vivace intervento della Compagnia Stabile ‘Città di Sanremo’ per tutti gli amanti del dialetto dal titolo ‘Dui conti insc-i ponti’ e per coloro che si vogliono accostare al patrimonio locale anche in termini di accenti e sonorità.

Per informazioni e prenotazioni scrivere alla pagina dell’evento Festival dei Boschi 2020 su Facebook o alla pagina Facebook di Associazione culturale ‘ Popoli in Arte’ o mettersi in contatto con il 340 3509245 per messaggio, whatsapp o telefono".