Alambicco Academy: percorsi di alta formazione per le aziende di domani in location d'eccellenza

Un viaggio, entusiasmante e ricco di sfide, che combina le conoscenze e le competenze di imprenditori della old e new economy, coinvolgendoli in sessioni formative coordinate e guidate da eccellenze del settore. IUn ambiente suggestivo dove il meglio della formazione incontra il più alto livello delle location e del palato: il tutto in chiave “innovazione”.

Alambicco Accademy, neonata realtà che si occupa di eventi formativi, dà l'avvio al prestigioso primo ciclo di eventi "La quintessenza del 4.0": sei appuntamenti che si svolgeranno da luglio a ottobre 2020 con l'obiettivo di accompagnare le imprese verso una trasformazione digitale costruttiva e consapevole, attraverso percorsi formativi ad alta componente esperienziale.

Che cos'è Alambicco Day? Una sfida tra i partecipanti per imparare a coordinare le risorse fisiche e virtuali in un unico sistema di produzione, riconoscendo il valore delle persone all’interno delle fabbriche intelligenti, promuovendo l’evoluzione professionale e le competenze digitali dei propri dipendenti per accelerare il cambiamento.

Un rapido ma efficace esempio: quanti erano davvero pronti allo smart working al manifestarsi dell’emergenza Covid-19? Quanti hanno attraversato indenni questa pandemia, perché già abituati al lavoro da remoto e già dotati degli strumenti necessari? Non molti, è la risposta. Ecco perché formarsi ora è una necessità.

Quando il digital non basta: l’importanza dell’esperienza formativa.

“Alambicco” nasce per creare percorsi formativi di alto livello, rivolti a manager interessati a sviluppare competenze tecniche e relazionali, sperimentare nuove metodologie, conoscere nuovi strumenti per facilitare i progressi tecnologici e diffondere in azienda quanto acquisito. L’impresa agile e competitiva di oggi, è l’impresa che investe sulle sue migliori risorse umane.

Il primo evento, in partenza a luglio 2020, prevede sei appuntamenti con l’innovazione. In ognuno di questi, i docenti, arruolati tra i migliori formatori, consulenti e professionisti del settore, guideranno i partecipanti tra formazioni teorica e workshop pratici. Il loro compito sarà aiutare le imprese ad analizzare il contesto socio-economico di riferimento, illustrando i nuovi modelli di orientamento e le nuove frontiere della tecnologia.

Location d'eccellenza e innovazione (anche) in cucina. Sei location esclusive accoglieranno i partecipanti, luoghi preziosi che racchiudono storia e cultura locale. Ogni giornata terminerà con una cena stellata, occasione per degustare e sperimentare concretamente gli effetti dell’innovazione 4.0 anche in cucina.

Il testimonial. L’evento avrà un testimonial d’eccezione, ospite della prima giornata formativa: Andrea Lanfri, alpinista e atleta. A 29 anni contrae la meningite, perdendo entrambe le gambe e sette dita delle mani. Nel giro di un anno Andrea si riprende la sua vita, grazie alla sua forza di volontà e alla passione per lo sport. Andrea ha le idee ben chiari, i prossimi obiettivi sono le paraolimpiadi di Tokyo e la cima del Monte Everest.

“Abbiamo scelto Andrea come testimonial della prima edizione dell’Alambicco, esempio di come la rinascita passi attraverso la trasformazione e di come la passione possa farci scalare ogni ostacolo, raggiungendo la vetta dei nostri obiettivi” spiegano gli organizzatori.

Il calendario e i docenti. Tra i docenti incontriamo: Elena Tavelli, facilitatrice ed esperta di marketing, e Chiara Palamà, Business Empower Coach, Mental Coach, entrambe fondatrici di Gowisi; Bruna Nava, Consulente HR Senior e Change Management; Cristiano Carriero, Brand Journalist e Storyteller, esperto nella progettazione e creazione di contenuti per le imprese, Giovanni Salvago, Ingegnere industriale, Perito 4.0, Innovation Manager accreditato MiSE.

Ecco i primi appuntamenti dell'Alambicco Day:

17 luglio 2020 – Tenuta Fontanafredda. Tema: Business Design marketing La prima volta non si scorda mai! La location esclusiva selezionata per il primo incontro è la splendida Tenuta Fontanafredda, al centro di uno suggestivo borgo medievale ancora quasi intatto. Ad accoglierci Ugo Alciati, lo chef stellato che non ha bisogno di presentazioni.

31 Luglio 2020 - Accademia del Gusto di Pollenzo - Leadership Quanto conta essere un buon leader in un momento di incertezza e come allenare questa capacità? Lo scopriremo in questa giornata, insieme alla Dottoressa Bruna Nava. La location sarà l’Accademia del Gusto di Pollenzo, nata e promossa nel 2004 dall’associazione internazionale Slow Food.

