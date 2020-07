Sanremo: un luogo storico (vietato alle auto) come piazza San Siro trasformato in un parcheggio (Foto)

Piazza San Siro, uno dei luoghi più storici della città di Sanremo e vietata alle auto, trasformata in un parcheggio. Le foto che pubblichiamo sono decisamente eloquenti e confermano che, in diversi momenti della giornata e la sera, la piazza di fronte e attorno alla Concattedrale, si riempie di scooter e auto.

Un luogo che, insieme alla sottostante piazza Eroi (nella zona della statua di Siro Carli), dovrebbe essere dedicato ai turisti e a momenti di relax, anche grazie alla presenza di molti bar e ristoranti. E, invece, regolarmente viene invasa dai mezzi che vengono lasciati anche nel corso della notte.

Un fatto che si manifesta, tra l’altro, con un parcheggio sia per moto che per auto a circa 50 metri, nella sottostante piazza Eroi. Sarebbe opportuno un maggior controllo della zona per evitare situazioni come quelle documentate nelle foto.