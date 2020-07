Sanremo: con il drone gira una serie di immagini ai piloni dell'autostrada in via Giovanni Pascoli (Foto e Video)

Un residente della zona, ‘armato’ di drone, ha realizzato una serie di filmati ai piloni dell’autostrada che insistono attorno a via Giovanni Pascoli a Sanremo, sotto il viadotto ‘Rio del Ponte’.

Con la tecnologia sempre più presente, anche il singolo cittadino fa da ‘sentinella’ alle problematiche del territorio. E, questa volta, il nostro lettore ha pensato bene di realizzare un filmato alla struttura che versa in non buone condizioni, come si può vedere.

Ha così deciso di informare anche la direzione della A10, inviando i filmati per chiedere un intervento ed una serie di controlli.