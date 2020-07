Dopo acquisti online gettano scatole con nome, cognome e indirizzo. Dieci imperiesi multati dalla polizia municipale

Dieci verbali da 450 euro sono stati fatti da Teknoservice e polizia municipale di Imperia a altrettanti imperiesi che avevano buttato i propri rifiuti in mezzo alla strada. I responsabili avevano buttato infatti alcune scatole, probabilmente imballaggi da acquisti online, in cui erano segnati nomi, cognomi e indirizzi.



I dieci verbali si sommano ad altri sette che nei giorni scorsi la polizia municipale ha elevato ad altrettanti imperiesi che avevano gettato i rifiuti lontano dal centro di conferimento di Artallo, chiuso in questi giorni in attesa del passaggio da De Vizia a Teknoservice, che avverrà domani.



“Altri verbali – spiega l’assessore Antonio Gagliano – arriveranno nei prossimi giorni, frutto delle telecamere installate nei pressi del centro di conferimento di Artallo. In alcuni casi riusciamo a risalire ai responsabili dall'estratto conto bancario o dai dati contenuti nello scontrino del supermercato”.