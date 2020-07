Coronavirus: purtroppo torna a salire la curva dei contagi, nella nostra provincia oggi sono 6 in più di ieri

Continuano purtroppo a crescere i positivi al Coronavirus in Liguria: dopo il dato stabile di ieri siamo oggi costretti a registrare un nuovo incremento di 3 unità, che fanno risalire il dato a 1.180. Cresce purtroppo anche il dato nella nostra provincia dove sono 109, 6 in più di ieri. Gli ospedalizzati sono invece 24, uno in più di ieri. A livello provinciale, nel distretto sanitario dall’Asl 1 imperiese ci sono 8 persone ricoverate, le stesse di ieri, nessuno in terapia intensiva.

Secondo i dati forniti dalla Regione Liguria oggi non si sono registrati decessi, che sono dall’inizio della pandemia rimangono 1.561. Crescono oggi le persone in isolamento domiciliare: sono 172, una in più rispetto a ieri. Il totale dei guariti sale a 7.301, ovvero uno in più rispetto a ieri. Il totale dei test effettuati è 166.213 (+1.474). Le persone in sorveglianza attiva sono anche oggi aumentate a 432 (3 in più rispetto a ieri)

I positivi divisi per residenza-domicilio:

Imperia - 109 (+6)

Savona - 77 (-3)

Genova – 824 (-3)

La Spezia – 27 (-)

Residenti fuori Regione (Estero) – 52 (+3)

Altri in fase di verifica - 91 (-)

La suddivisione degli ospedalizzati:

Asl 1 - 8 (nessuno in terapia intensiva) -

Asl 2 - 3 (nessuno in terapia intensiva) +1

San Martino - (nessuno in terapia intensiva) -1

Galliera – nessun paziente ricoverato -

Asl 3 - 8 (nessuno in terapia intensiva) -

Asl 4 – 1 (nessuno in terapia intensiva) -

Asl 5 - 4 (nessuno in terapia intensiva) -