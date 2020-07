Ventimiglia: terminata oggi in città l'installazione dei cassonetti per gettare mascherine e guanti (Foto)

L’Amministrazione comunale contro i ‘maleducati’ che gettano a terra mascherine e guanti, in questo periodo in cui bisogna tentare di contrastare la diffusione del Coronavirus, proprio utilizzando i dispositivi di protezione individuale.

Già nei giorni scorsi avevamo pubblicato la notizia che indicava l’intenzione dell’Amministrazione Scullino di installare i cassonetti appositivi per i cosiddetti Dpi ed oggi sono stati sistemati in tutta la città. Sono 18 in totale ed ora, ovviamente, ci si augura che la popolazione li utilizzi, evitando di gettarli sconsideratamente.