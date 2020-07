Sanremo: luglio negativo per il commercio matuziano, si spera nei saldi quest'anno slittati ad agosto

E’ un luglio sicuramente in negativo quello che stanno vivendo i commercianti di Sanremo. La conferma arriva dai negozianti del centro e non solo, che stanno vivendo una situazione difficile, dopo il periodo di lock e down e in attesa di veder partire i saldi, spostati quest’anno ad agosto.

E’ sicuramente pesante la mancanza degli stranieri, visto che a luglio e agosto solitamente c’è una presenza importante. Quest’anno, ovviamente, la loro assenza si ripercuote pesantemente sul fatturato senza dimenticare che sono partite molte promozioni in Francia e anche questo crea confusione e penalizza.

Secondo molti commercianti, nonostante il Coronavirus, era il caso di lasciare i saldi a luglio visto che molti clienti comunque li chiedono. “Si pensava inizialmente – ci ha confermato Paolo Lavista di Confcommercio - che lo slittamento potesse dare una mano e invece così non è stato. Ora si spera che possano arrivare gli stranieri, soprattutto quelli che vivono in Costa Azzurra”.

E’ sicuramente impossibile fare un paragone con il luglio dello scorso anno, in tema di incassi, visto il calo degli arrivi di quest’anno ed il fatto che lo scorso anno c’erano i saldi in questo periodo. Sicuramente c’è molta gente in giro e lo si è potuto notare anche nell’ultimo weekend, ma nei negozi non c’è al momento un ritorno importante.