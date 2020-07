Sanremo: lavori all’ufficio anagrafe, domani e venerdì sarà chiuso al pubblico

L'imminente trasferimento dei Servizi Demografici al Palafiori rende necessario procedere con i lavori di trasferimento delle linee telefoniche e delle reti internet. Per questo, domani e venerdì l'ufficio anagrafe sarà chiuso al pubblico.

L’Amministrazione comunale si scusa per il disagio e coglie l’occasione per ricordare che è disponibile il servizio di emissione certificati anagrafici online cliccando QUI. Il portale consente di ottenere certificati anagrafici e di stato civile da casa o in mobilità, 24 ore su 24, aventi stessa validità giuridica di quelli emessi dallo sportello comunale.

I certificati, infatti, sono muniti di timbro digitale, una tecnologia utilizzata nell'ambito della Pubblica Amministrazione per consentire la creazione di documenti legalmente validi, anche se stampati in proprio.

L'accesso al servizio può avvenire tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che consente di accedere con un’unica credenziale digitale a tutti i servizi online della pubblica amministrazione.