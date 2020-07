Sanremo: approda in Valle Armea lo store per i più piccoli, su 2.000 metri quadri ecco 'Iperbimbo'

Saranno 2.000 metri quadri dedicati ai più piccoli e, ovviamente, anche ai loro genitori. Stiamo parlando del nuovo insediamento commerciale di Valle Armea a Sanremo, con l’arrivo di Iperbimbo.

Lo store per il benessere dei bambini è nato a Torino 25 anni fa, seguito dall’apertura di altri 10 punti vendita nei 5 anni seguenti. Ed ora approda anche a Sanremo, in Valle Armea nella zona del negozio Di Meco. Iperbimbo nasce come risposta adeguata ad una domanda da sempre più vasta ma già esistente sul mercato. La necessità crescente della gestante e della nuova famiglia di trovare in un’unica area commerciale tutto il necessario per il nascituro.

Oggi ‘La vita è meravigliosa’ è diventato lo slogan determinante di Iperbimbo, che ha raggiunto 42 punti vendita. L’obiettivo di Iperbimbo è comprendere, soddisfare e soprattutto superare le attese del cliente. La formula vincente di Iperbimbo sta nella particolare collaborazione fra società madre, i licenziatari e i fornitori.

L’apertura con l’inaugurazione ufficiale di Iperbimbo è fissata per il 25 luglio prossimo.