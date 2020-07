Oggi il secondo webinar dell’Inail con un collegamento dedicato alla ripresa del settore commercio

Si è svolto oggi il secondo incontro di approfondimento, in modalità webinar, organizzato a cura della sede INAIL di Imperia, ASL1 Imperiese, Ispettorato nazionale del lavoro in collaborazione con il comitato consultivo provinciale di Imperia. L’iniziativa odierna era dedicata alla ripresa delle attività produttive nel settore commercio.

Il collegamento si è aperto con un’introduzione di Enrico Lanzone, Direttore territoriale INAIL di Savona e Imperia, e di Paolo Della Pietra, Vicepresidente del Comitato consultivo provinciale INAIL di Imperia.

Sono poi seguiti gli interventi di Marco Grandi e Francesco Paolo Bernardini dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) Imperia, di Salvatore Mazzarella della Struttura Complessa Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro e del Dipartimento prevenzione ASL1 imperiese, e di Carlo Zecchi, professionista della Consulenza tecnica per l’accertamento dei rischi e la prevenzione (Con.T.A.R.P.) INAIL Liguria.

Anche in questo incontro sono state anche illustrate una serie di slides, in cui sono state ripercorse tutte le misure urgenti, contenute nei vari decreti e dispositivi emanati dallo scorso mese di Marzo ad oggi, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il webinar si è chiuso con lo spazio dedicato alle domande poste da tutti coloro che erano collegati.