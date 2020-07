Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 15 a domenica 19 luglio in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 15 LUGLIO

SANREMO

19.30. Per #Sanremofamusica, intrattenimento musicale a cura di Marisa Fagnani e Gianni Martini. Piazza Bresca

20.15-23.00. Torneo a 6 ‘25esimo ‘Città di Sanremo’. Bagni Italia, fino all’8 agosto (i dettagli a questo link)

21.00. ‘Family Circus’: Circus Time con Fortunello, Marbella, Mirtilla e Cirulla(numeri circensi, esibizioni su tessuti e cerchio aereo, giocoleria ed equilibrismo). Villa Nobel

VENTIMIGLIA

10.00. Marco Cassioli illustra ai lettori il suo nuovo libro ‘Gli statuti di Pigna e la storia rurale delle Alpi Marittime’ (XVI secolo). Libreria Mondadori, in Via Roma 44/A

18.45-20.45. Possibilità di pedalare a ritmo di musica su nuovissime bici di spinning a cura della Arrows Spinning Team, guidata da Fabio Mercenaro. Marco Polo Beach, info e prenotazioni al numero 329 2549670 (il lunedì, mercoledì e venerdì di luglio e agosto)

BORDIGHERA

16.30. Escursione da Bordighera a Sasso, tra Africa ed Amazzonia: nel palmeto, percorrendo il ‘beodo’ restaurato, e poi passando accanto al torrentello in un ambiente da giungla amazzonica, per poi giungere del delizioso borgo di Sasso (7 euro). Ritrovo davanti alla chiesa di Sant’Ampelio, info 338 1375423 (tutti i mercoledì sino al 2 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI

21.30. Concerto lirico con il tenore Davide Pastorino accompagnalo dall'Alter Echo Sting Quartet (quartetto d'archi femminili). Auditorium Comunale

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

DIANO MARINA



21.00. Visita guidata serale al centro storico della Città degli Aranci: piacevole passeggiata alla scoperta dei siti, delle opere e dei monumenti storici e artistici più importanti della città (2 euro a persona). Ritrovo presso il Palazzo del Parco, info 0183 497621



21.30. Estate in FiloAnimazione 2020: musica, karaoke, animazione tramite filodiffusione a cura di Gianni Rossi. Passeggiata a mare (tutti i lunedì, mercoledì e venerdì nei mesi estivi di luglio e agosto)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (lunedì, mercoledì e venerdì di tutto il mese di luglio)

21.30-23.00. ‘Estate Diffusa’: spettacoli e intrattenimento senza palco e sedie ma con una cabina di regia in Piazza Torre Santa Maria e un impianto di filo diffusione e streaming. Dal lunedì al venerdì con Riccardo Ghigliazza e Paolo Bianco, nel weekend con Enrico Balsamo. Lungomare delle Nazioni (i dettagli delle serate a questo link)

ENTROTERRA

DOLCEDO

8.45. Escursione sulla via di Cresta Santa Brigida al Monte Faudo con la guida naturalistica Claudio Zanardi. Ritrovo dalla cappella di Santa Brigida, info e prenotazioni 348 4526914

FRANCIA

MONACO

21.30. Per i 50 anni del Fort Antoine, ‘Les Invités du Fort’: serata di letture sul tema ‘confinamento’ proposta dalla Fondazione Prince Pierre de Monaco. Fort Antoine (più info)

Ventimiglia

- 8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113

- 9.00-17.00. Apertura Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in via Verdi 41 (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso lunedì) ), 0184 351181

- 9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)

Bordighera

- 9.00-17.00. Apertura della Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera secondo l’orario estivo (dal lunedì al sabato)

Diano Marina

- 9.00-23.00. Apertura del Museo civico del Lucas Bormani (h 9/12-21/23). Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info (0183 497621)

Dolceacqua

10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

Triora

- 10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni, h 10.30/12-15/18.30)



GIOVEDI’ 16 LUGLIO

SANREMO

17.30. ‘Histoire du cinema francais, Silence on joue… et on parle’: evento promosso dalla SIDEF Società Italiana dei Francesisti Sezione di Sanremo nell'ambito del programma Café Philo. Partecipa il Dott. Julien Simonpieri, insegnante di lingua francese. Bar L & G in Piazza Borea d'Olmo 1, ingresso libero

18.30. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442

21.00. Visita guidata della ‘Pigna’: la Piazza della Cattedrale di San Siro, la città Medioevale, belvedere dei Giardini Regina Elena, porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (7 euro). Ritrovo davanti alla concattedrale di San Siro, info 338 1375423 (tutti i giovedì fino al 19 settembre)

20.15-23.00. Torneo a 6 ‘25esimo ‘Città di Sanremo’. Bagni Italia, fino all’8 agosto (i dettagli a questo link)



21.30. Per Cinema sotto le Stelle, proiezione film ‘La donna elettrica’ di Benedikt Erlingsson. Piazza Santa Brigida, ingresso libero

21.30. Concerto ‘Le quattro intramontabili Stagioni’ dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Villa Ormond (più info)

IMPERIA

21.00. Per le Serate Leonardiane, Concerto d’organo a cura del M° Giorgio Revelli. Basilica Concattedrale di San Maurizio in Piazza Duomo



21.15. Per la Rassegna Letteraria ‘Un Libro aperto’, incontro con Bruno Vallepiano in Piazza Antica dell’Ospizio, ingresso libero

BORDIGHERA

20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI



21.30. Spettacolo par bambini a cura del Teatro dei Mille Colori ‘Metti una sera un mago su un palco’. Piazza San Giovanni

TAGGIA ARMA

16.00-23.00. ‘Artigianato sotto le stelle’: fiera promozionale con Mercatino di Artigianato e Artistico. Lungomare

21.10. ‘3cuori e uno schermo’: cinematografo all'aperto con proiezione del film d’animazione ‘Emoji, accendi le emozioni’. Piazzale Lentisco, ingresso libero

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

SAN BARTOLOMEO AL MARE



21.30-23.00. ‘Estate Diffusa’: spettacoli e intrattenimento senza palco e sedie ma con una cabina di regia in Piazza Torre Santa Maria e un impianto di filo diffusione e streaming. Dal lunedì al venerdì con Riccardo Ghigliazza e Paolo Bianco, nel weekend con Enrico Balsamo. Lungomare delle Nazioni (i dettagli delle serate a questo link)

ENTROTERRA

DIANO CASTELLO



21.00. ‘Giroborgo’: tour guidato alla scoperta dell’antico borgo di Diano Castello (7 euro, gratuita per i ragazzi sotto i 16 anni). Ritrovo in Via Meloria 1, sotto le logge (mascherina obbligatoria), ogni giovedì fino al 31 agosto, info 333 4775965

VENERDI’ 17 LUGLIO

SANREMO

10.00. Regate Veliche cl. Optimist a cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo antistante la città, fino al 19 luglio

16.30. Alla scoperta dei Parchi di Sanremo e del Museo del Fiore accompagnati da una guida ambientale di ‘Liguria da Scopire’ (7 euro). Ritrovo davanti all’entrata della nuova stazione ferroviaria, info 338 1375423 (tutti i venerdì sino all’11 settembre)



18.30 & 21.15. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442



19.30. Apericena a tema accompagnati dal trio Celtic Dream formato da Edira Ameti al violino, Gigi Bottino alla chitarra e Sabrina Bonfadelli al flauto traverso e voce. Floriseum, Museo del fiore a Villa Ormond, info e prenotazioni 340 4002419



19.30. Per #Sanremofamusica, intrattenimento musicale a cura della band Innuendo (Queen tribute band) al Porto vecchio

19.30. Per #Sanremofamusica, Dj Set By Qltura in Piazza Bresca

20.15-23.00. Torneo a 6 ‘25esimo ‘Città di Sanremo’. Bagni Italia, fino all’8 agosto (i dettagli a questo link)

IMPERIA

18.00. Inaugurazione mostra fotografica ‘Plaza De La Dignidad-Fotografie di una sollevazione popolare’ sui movimenti sociali e sulle proteste in Cile con intervento di Luca Profenna, attivista e fotografo alle ore 20 + cena popolare con pizze fritte (h 21). Csa La Talpa e l’Orologio, regione Barcheto (fino a domenica 19 luglio)

21.30. Per la Rassegna Libraria ‘Il Parasio si tinge di giallo’, incontro con Danilo Balestra in Piazza Pagliari a Borgo Parasio

VENTIMIGLIA

18.45-20.45. Possibilità di pedalare a ritmo di musica su nuovissime bici di spinning a cura della Arrows Spinning Team, guidata da Fabio Mercenaro. Marco Polo Beach, info e prenotazioni al numero 329 2549670 (il lunedì, mercoledì e venerdì di luglio e agosto)

BORDIGHERA

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI

21.30. ‘Musica in Piazza’: concerto del Trio ‘Rem’ a cura dell'Accademia Musicale di Ospedaletti (musica pop, funky e musica Italiana). Piazza San Giovanni

TAGGIA ARMA

16.30. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 euro). Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre alle 16.30, info 338 6913335

21.10. ‘3Cuori e uno Schermo’: cinematografo all'aperto con proiezione del film ‘Cyrano, mon amour’. Piazza Tiziano Chierotti, ingresso libero

21.15. Lost In Blues in concerto: show coinvolgente e spettacolare con luci sincronizzate ed effetti scenici. Piazzo Eroi Taggesi

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

21.30. Musica Rock Italiana a cura della band D-Sparsi. Via Martiri della Libertà

DIANO MARINA

21.30. Estate in FiloAnimazione 2020: musica, karaoke, animazione tramite filodiffusione a cura di Gianni Rossi. Passeggiata a mare (tutti i lunedì, mercoledì e venerdì nei mesi estivi di luglio e agosto)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (lunedì, mercoledì e venerdì di tutto il mese di luglio)

21.30-23.00. ‘Estate Diffusa’: spettacoli e intrattenimento senza palco e sedie ma con una cabina di regia in Piazza Torre Santa Maria e un impianto di filo diffusione e streaming. Dal lunedì al venerdì con Riccardo Ghigliazza e Paolo Bianco, nel weekend con Enrico Balsamo. Lungomare delle Nazioni (i dettagli delle serate a questo link)

CERVO

21.30. 57° Festival Internazionale di Musica da camera di Cervo, ‘Tra rigore e libertà - Un viaggio nel tempo attraverso Studi, Improvvisi e Fantasie per pianoforte’, concerto con Pietro De Maria al pianoforte In collaborazione con Concorso pianistico “Géza Anda” di Zurigo. Piazza dei Corallini



ENTROTERRA

PONTEDASSIO



21.10. Concerto della OpenOrchestra diretta da M° Marco Reghezza in occasione della festa patronale di Sant’Antiochia. Chiesa di Santa Margherita, ingresso gratuito (obbligo di mascherina)

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

21.00. Jazz au Château: Concerto gratuito di jazz con la Compagnie Sowhat (Jazz contemporaneo). Piazza del Castello nella città alta

MONACO

21.30. Per i 50 anni del Fort Antoine, Les Invités du Fort: proiezione del film ‘Sentieri selvaggi’ di John Ford, 1956. Etichetta. Evento organizzato dall'Istituto audiovisivo di Monaco. Fort Antoine (più info)

NICE



21.00. Nice Jazz Summer Sessions. Théâtre de verdure, Place Masséna (più info)



SABATO 18 LUGLIO

SANREMO



10.00. Regate Veliche cl. Optimist a cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo antistante la città, fino al 19 luglio

18.00. Presentato libro ‘La conchiglia dell’Isola delle Correnti’ di Paola Forneris, illustrato da Marisa Fogliarini, Edizioni Zem. Piazzale antistante la libreria La Fenice in piazza Muccioli

18.30. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442

20.15-23.00. Torneo a 6 ‘25esimo ‘Città di Sanremo’. Bagni Italia, fino all’8 agosto (i dettagli a questo link)

21.30. Concerto ‘Scott Hamilton Quintet’: serata per Dodo Goya a Villa Ormond

IMPERIA

8.30. Lezione gratuita di Nordic Walking esercizio fisico all’aria aperta. Bastoncini in uso gratuito. Evento a cura dell’associazione ‘Monesi’ Young’. Ritrovo al Parco rbano, info 337 1066940



19.00 & 21.00. ‘Liguria delle Arti. Lo spettacolo della bellezza’: spettacolo con Pino Petruzzelli al Santuario di Montegrazie

VENTIMIGLIA



18.00. ‘Non solo Spiaggia 5’: Duccio Chiapello e Isabella Garavagno presentano il libo ‘Galeone Liceo’ (ed. Araba Fenice). Sede della SOMS in via della Pace di Grimaldi Superiore, ingresso libero



20.30. Spinning al Forte dell’Annunziata: pedalata al tramonto per solidarietà per stare bene e fare del bene. Evento a cura di ‘Arrows Spinning Team’ con ricavato interamente devoluto per aiutare famiglie ventimigliesi in difficoltà. Terrazza del Forte dell’Annunziata, anche domani, info e prenotazioni 329 2549670

BORDIGHERA

8.00-13.00. Mercato ‘Campagna Amica’ di Coldiretti al Parco Hotel in via I Maggio (ogni sabato)

10.00 & 14.00. Tour guidati in Canoa e Snorkeling con partenza dai Giardini Hanbury a cura dell'ASD Pianeta Blu di Ventimiglia in collaborazione con gli Hanbury e la Coop Omnia + al termine relax al baretto dei Giardini e Tour libero del parco (sabati e domeniche di giugno, luglio, agosto e settembre). Info 347 1012896 (più info)

16.30. Facile passeggiata guidata, nei luoghi dipinti e frequentati da Claude Monet a Bordighera (7 euro). Ritrovo davanti all'ufficio Iat di Bordighera, info 338 1375423 (tutti i sabati fino al 5 settembre)

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI

8.00-19.00. Mercatino dall'Antiquariato con Collezionismo e Modernariato a cura di Eventi Free e Antico Doc. Corso Regina Margherita

20.00. ‘Mangiamu in te ciasse’: degustazione di prodotti tipici locali con intrattenimento musicale. A cura dell'Ass. U Desco Spiaretè. Piazze del centro storico

TAGGIA ARMA

21.10. ‘3Cuori e uno Schermo’: cinematografo all'aperto con proiezione del film d’animazione ‘Piovono Polpette 2’. Piazza Santissima Trinità, ingresso libero



21.30. ‘Cantiamoci l’estate’: spettacolo condotto dallo showman Gianni Rossi. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

SAN BARTOLOMEO AL MARE



21.30-23.00. ‘Estate Diffusa’: spettacoli e intrattenimento senza palco e sedie ma con una cabina di regia in Piazza Torre Santa Maria e un impianto di filo diffusione e streaming. Dal lunedì al venerdì con Riccardo Ghigliazza e Paolo Bianco, nel weekend con Enrico Balsamo. Lungomare delle Nazioni (i dettagli delle serate a questo link)

ENTROTERRA

APRICALE

21.00. Concerto del duo ‘Madriol’ formato da Olivier Barriera e Adriana Costa (Flauto Traverso e Pianoforte) con musiche di Bach, Mozart, Beethoven, Fauré, Pleyel. Piazza ‘Torracca’

BADALUCCO

19.00. Per il ‘Badalucco Book Festival 2020’, Morena Fellegara presenta ‘Un Pastis al Bar Marco’. Conduce Donatella Cataldo. Letture a cura dei soci del Club per l’UNESCO di Sanremo. Piazzetta di Nostra Signora della Misericordia (U Ciazzà)

TRIORA

10.30. ‘Arte e Strega’: percorso immaginarlo tra disegno e pittura sulla figura della strega. (Itinerante)

11.00. Scrivere a Triora, suggestione e magia del creare storie: laboratorio di tecniche della narrazione basato sulla scrittura fantastica. Con G. Parodi.

14.30. Meditazione e rilassamento con campane tibetane e arpa a cura di Andrea Novella e Lara Manis Novella



FRANCIA

MONACO

14.00-20.00. 4ª Urban Painting Around The World (UPAW) sul tema ìFree Mediterraneanì. Spiazzo antistante il Museo Oceanografico di Monaco (più info)

NICE



21.00. Nice Jazz Summer Sessions. Théâtre de verdure, Place Masséna (più info)



DOMENICA 19 LUGLIO

SANREMO

10.00. Regate Veliche cl. Optimist a cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo antistante la città, fino al 19 luglio



15.30. 18° incontro a Monte Bignone organizzato dall'Associazione Volontari Sanremo in collaborazione con l'Eko Club International sez di Imperia: Santa Messa per la festa della Madonna del Carmelo presso la chiesetta dedicata alla Madonna del Carmelo celebrata da Don Gianni Castignoli

18.30. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442

20.15-23.00. Torneo a 6 ‘25esimo ‘Città di Sanremo’. Bagni Italia, fino all’8 agosto (i dettagli a questo link)

21.30. La Compagnia Musical I Love You in ‘Pillole di Musical’. Villa Ormond

IMPERIA



21.30. Per Cinema all’aperto, proiezione film ‘Hugo Cabret’. Piazza della Croce a Borgo Parasio, ingresso libero

VENTIMIGLIA



8.00. Escursione nell’anello dei Lacs Jumeaux (Parc National du Mercantour) con la guida GAE Antonella Piccone (10 euro, gratuita per i ragazzi al di sotto dei 15 anni). Ritrovo a Ventimiglia, info 391 1042608



10.00 & 14.00. Tour guidati in Canoa e Snorkeling con partenza dai Giardini Hanbury a cura dell'ASD Pianeta Blu di Ventimiglia in collaborazione con gli Hanbury e la Coop Omnia + al termine relax al baretto dei Giardini e Tour libero del parco (sabati e domeniche di giugno, luglio, agosto e settembre). Info 347 1012896 (più info)



20.30. Spinning al Forte dell’Annunziata: pedalata al tramonto per solidarietà per stare bene e fare del bene. Evento a cura di ‘Arrows Spinning Team’ con ricavato interamente devoluto per aiutare famiglie ventimigliesi in difficoltà. Terrazza del Forte dell’Annunziata, info e prenotazioni 329 2549670

BORDIGHERA



20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.30. Proiezione documentario in 2D a cura del Visionarium di Dolceacqua. Piazzale al mare

TAGGIA ARMA



8.00-18.30. Mercatino di Antiquariato, Collezionismo e Curiosità. Ex Mercato Coperto di Taggia

20.30. Giochi Gonfiabili in tutta sicurezza con assistenza utenti: un'arca attrezzata con scivoli, castelli e percorsi gonfiabili per il divertimento di tutti i bambini. Piazza Farini, ingresso gratuito

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

SAN BARTOLOMEO AL MARE



21.30-23.00. ‘Estate Diffusa’: spettacoli e intrattenimento senza palco e sedie ma con una cabina di regia in Piazza Torre Santa Maria e un impianto di filo diffusione e streaming. Dal lunedì al venerdì con Riccardo Ghigliazza e Paolo Bianco, nel weekend con Enrico Balsamo. Lungomare delle Nazioni (i dettagli delle serate a questo link)

ENTROTERRA

BADALUCCO

18.00. Per il ‘Badalucco Book Festival 2020’, Stefania Stefanelli presenta ‘Una filastrocca per celebrare i 100 anni di Gianni Rodari’. Piazzetta di Nostra Signora della Misericordia (U Ciazzà)

TRIORA



10.30. Visita guidata nel centro storico a cura di Raffaella Asdente con partenza all'entrata del borgo

16.00. Avvicinamento ai rapaci e alla loro gestione. Cenni storici, falconeria amatoriale e venatoria. A cura dell'Ass. Terra di Confine

FRANCIA

MONACO

11.00-20.00. 4ª Urban Painting Around The World (UPAW) sul tema ìFree Mediterraneanì + nel pomeriggio, vendita all'asta silenziosa a sostegno della Fondazione Prince Albert II di Monaco. Spiazzo antistante il Museo Oceanografico di Monaco (più info)

NICE



21.00. Nice Jazz Summer Sessions. Théâtre de verdure, Place Masséna (più info)



