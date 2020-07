Sanremo: un calendario di concerti anima l'estate in via Piave, si parte giovedì con Edoardo Cinalski

La piccola via Piave in pieno centro a Sanremo si animerà di note e allegria. 'Via Piave in Musica' è l’iniziativa intrapresa dal bar Melody, il ristorante Piccolo Mondo e il ristorante pizzeria Nando in collaborazione con la scuola 'Dimensione Musica' di Sanremo.

Il calendario dei concerti proposti avrà cadenza settimanale e accompagnerà turisti e residenti fino all’inizio di agosto. A dare inizio alla festa il 16 luglio ci sarà Edoardo Cinalski con un’esibizione alle tastiere e percussioni. Il 23 luglio sarà la volta della popular music del chitarrista Mauro Vero. Il 30 luglio si esibiranno in duo la cantante Manuela Gaslini e il tastierista Riccardo Sasso, mentre il 6 agosto chiuderà il chitarrista Lorenzo Spinozzi e il suo Unghie Nere Project.



Altrettanto da non perdere, presso i locali del ristorante Nando, la mostra fotografica 'Appunti su due mondi' di David Tinius Rossi.

Nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, l’estate di via Piave si preannuncia fresca e frizzante.