Sanremo, palazzi sulla collina in zona San Lorenzo, una lettrice: "Zona devastata dal cemento..."

"Buongiorno,

sono di Torino e, per ragioni personali, frequento da molti anni la città di Sanremo.

La collina a ridosso del torrente Foce, nella zona San Lorenzo, era, fino a pochi anni fa, un posto stupendo, con un'atmosfera molto particolare. Un fitto bosco, un po' selvaggio e abbandonato, con una grande varietà di vegetazione e di animali, e casolari isolati che si spingevano fino a ridosso del parco di san Romolo. Di notte, in estate, si potevano udire le rane e gli uccelli notturni e osservare splendidi cieli stellati.

Da qualche anno, purtroppo, questa bellissima collina ha cominciato ad essere letteralmente devastata dal cemento. Continui cantieri, palazzi che sorgono come funghi, ruspe e scavatori che distruggono ogni angolo di verde, senza fermarsi mai... se non quando non ci sarà più niente da distruggere. Sono inorridita e amareggiata, da quello che non si può definire altro che come uno scempio inaccettabile.

Devo dire che in vita mia (e ho già più di sessanta anni), non mi era mai capitato di assistere, con i miei stessi occhi, ad una simile devastazione ambientale, così aggressiva e veloce. Tra l’altro, il terreno di quella collina, appare fragile, franoso, poco adatto a edificazioni massicce come quella che si sta verificando.

E’ davvero triste che, nonostante tutti i segnali, allarmanti, che la Terra ci sta inviando, si continui a non voler capire che l’ambiente naturale va rispettato e salvaguardato, per la nostra stessa sopravvivenza, e non annientato, sacrificato senza scrupoli in nome del dio denaro.

Gabriella Currado - Torino".