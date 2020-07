"Gentilissima redazione, tramite la vostra fedelissima rubrica ‘Lettere al Direttore’ segnalo nuovamente la sporcizia che si accumula in Strada Borgo Tinasso, e più precisamente nella strada comunale che porta ai civici 107-105 ecc. (vedasi foto allegata), nonostante le segnalazioni effettuate sia all'URP che alla e-mail Amaie Energia per lo spazzamento, dopo quasi un mese e ancora tutto come prima ovvero degrado.

Carlo Andreini".