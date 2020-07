Sanremo: il bellissimo Gimmy aspetta di essere adottato

Gimmy è un cagnolino di taglia media contenuta piccola circa 11 kg.

Chissà se hai mai annusato l'aria, il prato, il mondo... prenditi tutto il tuo tempo e annusa.... questa è la libertà. Qui non ci sono gabbie, né cemento. Qui c'è pace e coccole e uno spazio grande per giocare. Forse dovrai imparare pure cos'è il gioco, ma noi non abbiamo fretta. Vogliamo darti una famiglia, al posto del canile, vogliamo darti amore, al posto del box. vogliamo tutto il meglio per te. Vogliamo poterti presto sussurrare buona vita piano, sottovoce, per non svegliarti da un sogno che possa essere la tua realtà.

Gimmy si trova a Coldirodi per poterlo vedere e per tutte le informazioni per poterlo adottare potete telefonare a Valeria al 3397080091