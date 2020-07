Sanremo: gazebo di Fratelli d'Italia, raccolte 400 firme contro il Governo e tante adesioni al partito

"Fratelli d’Italia al gazebo allestito sabato scorso in via Escoffier a Sanremo ha raccolto più di 400 firme per mandare a casa il governo Conte e dar voce agli Italiani che vogliono il ritorno alle elezioni a settembre per dare al nostro Paese un governo forte, autorevole e legittimato dal consenso popolare".

Questo il commento del portavoce di Fratelli d’Italia Sanremo Antonino Consiglio di fronte al risultato ottenuto sabato scorso con la raccolta firme in centro città. "E’ la dimostrazione che il malcontento della popolazione verso l’esecutivo e le istituzioni continua ad aumentare, e questo trend nazionale si riflette anche a livello locale" - aggiunge Consiglio.

"Non solo – dichiara il vice portavoce Graziano Pedante - sono state raccolte più di 400 firme per mandare a casa Conte e il governo giallorosso: tantissimi simpatizzanti, infatti, si sono avvicinati per iscriversi a Fratelli d’Italia, segno che il partito di Giorgia Meloni continua a crescere nel nostro territorio, e questo anche per lavoro portato avanti da eletti, dirigenti ed attivisti".



"Sono tutti costoro – concludono Consiglio e Pedante – che vogliamo ringraziare, perche è grazie al loro impegno e alla loro dedizione che il partito di Fratelli d’Italia Sanremo riesce ad ottenere successi come quello di sabato scorso".