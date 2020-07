Imperia: è morto Claudio Zadro, pioniere dell'informatica dalla metà degli anni '60

È morto a Imperia il Dott. Claudio Zadro, all’età di 89 anni. Dalla metà degli anni ‘60 fino alla fine degli anni ‘70 è stato capo centro meccanografico del pastificio Agnesi, del quale ha curato il processo di informatizzazione, allora agli albori.

Pioniere in campo informatico ha collaborato anche con altre aziende tecnologicamente lungimiranti come Fratelli Carli, Lancaster, Ghersi spa, Amat, e Il Gigante di Milano, sviluppando per loro i primi software gestionali.